After defeating Montpelier 3-1 on Tuesday, October 29 the Harwood Boys’ Soccer team will defend their D2 title against Stratton Mountain School on Friday, November 1 at BHS at 5 p.m.



First-half goals by Eli Herrington and Steele Nelson and a late second half goal by Dylan Rogers send the Highlanders to their third consecutive D2 Championship game.

Buy Tickets: https://gofan.co/event/2028962?schoolId=VPA

Harwood vs Montpelier playoffs 2024

